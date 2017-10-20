家具木工超強世家 阿爸全國冠軍 兒子世界金牌

鄭朝福（右）今天在阿布達比與兒子鄭欽豪（左）同比「讚」！（記者黃明堂翻攝）

2017-10-20 21:21

［記者黃明堂／台東報導］公東高工培訓的國手鄭欽豪在今天落幕的阿布達比第44屆國際技能競賽勇奪家具木工職類金牌，「兒子圓了爸爸的世界金牌夢」！他的爸爸鄭朝福年輕時曾獲全國技能競賽金牌，但為了賺錢養家，沒能進一步在世界奪金。

鄭朝福此時正陪在兒子在阿布達比，在街頭也忍不住對兒子比出「讚」的手勢，留在台東顧家具店生意的鄭媽媽林秀鳳指向牆壁的獎狀，這是鄭爸爸在民國80年、24歲時參加全國技能競賽家具木工職類成人組金牌的獎狀，鄭朝福原本要攻向世界金牌的，但因家境不好，以就業為重。

鄭朝福也是兒子的「學長」，就讀公東高工木工科，技術優良，又肯認真學習，被學校培訓參加全國技能賽，不過，4次都沒得獎，後來自己參加成人組拿到金牌。

林秀鳳說，鄭朝福因為家境因素，想早點兒賺錢，所以高工畢業就到桃園就業，後來回台東做裝潢，接著才創業開系統廚具行。

鄭欽豪耳濡目染，從小就對組裝家具相當有興趣，國中畢業進入公東高工想讀木工科，但當時木工停招，他選讀室內設計科，卻利用晚上留校學習木工，因為，他立定志向要幫爸爸實現夢想，「拿到世界金牌」。

為了圓夢，他犧牲掉2年原應讀大學的時間，在公東高工當助手，並利用課餘及假日，精進技術。

這段期間，鄭朝福常在晚上到木工廠陪兒子，給予加油打氣，有時從旁給予指導，兒子到台南受訓數月，他也抽空奔波，這次，到阿布達比參加世界賽，鄭朝福也一起去，果然近距離同享榮耀，父子同圓世界金牌夢。