鵝鑾鼻公園十一月要改頭換面

鵝鑾鼻公園管理站和賣店未來將採共構建築。（墾管處提供）

2017-10-20 21:43

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國內知名景點墾丁國家公園，每年動輒500萬人次前往遊覽，今年雖然旅遊人次「雪崩」下滑，但園內的「鵝鑾鼻」除為台灣本島最南區域，一向都是國內觀光指標，但園區的賣店建築老舊，墾管處耗時6年規劃，斥資近1億2千萬元，將與管理站改建共構，提升旅遊質感，盼成台灣的國際觀光門面。

鵝鑾鼻公園內有被譽為「東亞之光」的鵝鑾鼻燈塔，園內珊瑚礁石林等景觀，都是享譽全台景點，墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）為提昇旅遊品質規劃，並將舊有賣店生計安全等紛擾圓滿解決，6年前就開始規劃興建新賣店，不過因經費問題，今年才發包，預計11月動工，包含正式賣店31間及臨時賣店40間，總工期420個日曆天，預計最快在民國108年暑假進駐並開幕。

墾管處環維課長曾添丁指出，新建築將共構賣店和管理站、售票口，採兩樓類清水模設計，並搭配景觀長斜坡，除賣店外，還會打造展示館收置當地獨有的史前遺址及文化展示，工程將整合解決漏水、老舊及建物安全甚至動線不佳的問題，待舊賣店業者全遷入新建物後，將重新規劃停車場，營造台灣的國際級觀光門面。

協調之初曾引來居民反對租金調漲的反彈聲浪，不過今年9月底墾管處再與賣店業者召開說明會，見新建物提昇質感，業者支持者增加反對聲浪減少，新建物可望與「東亞之光」互輝映，重拾墾丁於台灣國際觀光領航角色。