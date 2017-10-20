新榮戲院驚傳出售 文史工作者書寫老故事

2017-10-20 20:07

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕陪伴嘉義人35年的二輪片戲院新榮戲院驚傳出售，讓許多鄉親相當不捨！台灣圖書室文化協會常務理事郭盈良甫從事地方文史踏查研究工作，甫編輯完成《嘉義市老戲院踏查誌》，即將於下月出版，書中他訪談、記錄了新榮戲院的故事。

高齡88歲的新榮戲院老闆江金富是彰化人，兄長從彰化到嘉義的戲院工作，他也隨後來到嘉義，20歲時就在慶昇戲院當學徒，先後到華南戲院、大光明戲院擔任放映師。直到大光明戲院老闆過世後，江金富因緣際會接手經營大光明戲院，那時正值台灣經濟起飛的1970年代，許多人到戲院看電影，後來大光明戲院空間租約到期，江金富轉而另覓地點，開設新榮戲院。

新榮戲院創設於1982年，是一座獨棟3層樓鋼筋混凝土建築，由江金富出資興建，自開業以來，主要以播放二輪片為主。剛開始只有一個放映廳，後來，江金富另外以他兒子江濱源之名申請登記了「光榮戲院」營業牌照，才可增加一個放映廳，影迷們習慣稱「新榮戲院」，而不會說要去「光榮戲院」看電影。

目前戲院1樓是售票亭及停車場，2、3樓共有3個放映廳，觀眾買票進入各廳，可觀賞2部二輪片。

江濱源是新榮戲院第二代老闆，他在接受郭盈良訪談時表示，經營戲院最吃重的開銷是電費，尤其前幾年油電雙漲，讓新榮戲院營運成本大增；自己喜歡冬天，相對於新開設的戲院全面使用空調系統，新榮戲院的舊式房屋結構，在冬天不需使用空調就能順暢地通風，可以省下許多電費。

至於每個檔期的選片是由台北片商負責，影片播映的成本費用也是以台北票房為準。江濱源說，經營二輪戲院的「熱賣片」跟首輪戲院不一定相同，在嘉義首輪播映最久的影片是20年前的《鐵達尼號》，當時院線片上映一整年，由於放映的時間太長，輪到二輪片放映時，幾乎已沒有人想來新榮戲院看《鐵達尼號》。

江濱源說，父親江金富已88歲，每天仍可在戲院看到他的身影，父親受日本教育的影響，對從事的事業有著濃厚情感，父親就是因為夢想擁有一家屬於自己的戲院，才決定開設新榮戲院。

郭盈良指出，新榮戲院雖然只播放二輪電影，每張票收費只有首輪電影的3分之1，卻也引進現代化的數位設備，提供舒適的觀影環境，並堅持獨有的經營方針，鎖定家庭、學生及低消費族群，這也讓它在嘉義市戲院史上佔有一席之地。