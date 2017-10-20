告別塞車！柑城橋改建拓寬 108年3月變雙向4線道

2017-10-20 19:21

〔記者翁聿煌／新北報導〕柑城橋是土城工業區到樹林柑園地區的重要橋梁，新北市政府接續先前已完成的柑園二橋及柑園路拓寬工程，只剩下柑城橋瓶頸路段，改建拓寬工程預計民國108年3月完工通車，完工後，柑城橋及擺接堡路都會變成雙向4線道，有效改善交通狀況。

新北市長朱立倫今天視察柑城橋拓寬及引道改建工程，新建工程處長詹榮鋒說，柑城橋改建拓寬工程總經費約5億多元，目前工程已進行一半，新工處採用先進工法，「半半施工」，施工期間車輛可維持通行。

詹榮鋒說，原有的柑城橋全長284公尺，橋面寬10公尺，改建後全長271公尺，橋面拓寬達24公尺，配置雙向各2車道、機車優先道及人行自行車共用道，待下游新橋完工後，將車流改至新橋，再拆除柑城舊橋，減少民眾繞道不便。

柑城橋位於樹林柑園街及土城環河路間，橫跨三峽河，是通往樹林、三峽、土城的重要橋梁，近年來交通流量不斷增加，路幅較窄的柑城橋經常壅塞，改建拓寬後，會在橋梁兩端設置自行車牽引道，除了擴大行車用路空間，也串聯大漢溪與三峽河自行車系統。

工務局指出，柑城橋第一階段交維改道已於10月7日完成，後續將進行舊橋拆除作業，全部工程預計108年3月完工通車，提供足夠的車道容量，有效改善周邊交通瓶頸。