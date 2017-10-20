陳建仁：期待台灣吸收國際職能治療經驗 為長照做出貢獻

2017-10-20 20:24

［記者謝武雄／桃園報導］第一屆亞太職能治療學術研討會，今天起連續三天在長庚大學舉行，副總統陳建仁致詞時表示，台灣正在推動長照2.0政策，非常需要職能治療師在各方面的寶貴經驗，他期待在這次會議中能吸收各國寶貴的經驗與新知，為台灣高齡照護做出更好的貢獻。

此次研討會共有來自18個國家、700多位專業職能治療師齊聚，並針對全球職能治療區域與社會需求進行研討，包括世界職能治療師聯盟主席Marilyn Pattison、亞太區域聯盟理事長Patrick Kerr、衛生福利部長陳時中等都應邀出席。

陳建仁表示，隨著人口的老化與疾病轉型，全球對於職能治療、失能預防、醫療復健、科技輔具等健康服務都非重視；而亞太地區獨特的人口結構與健康議題，需要透過亞洲人的觀點與視野共謀良策，透過研討會可以提供智慧激盪的平台，也期望研討會能為亞太地區健康領域，產生寶貴的解決良方與科技突破。

陳建仁說，擔任副總統前，曾有機會以世界衛生組織流行病學專家身分協助各國處理疾病預防、環境病原控制，為弱勢民眾健康照護與人道救援而努力，這與職能治療專家奉獻的精神，有異曲同工效果；台灣目前正在推動長照2.0政策，期待這次研討會能為台灣高齡照護做出更好的貢獻。