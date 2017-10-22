沙茶親戚居然是沙嗲！？沙茶火鍋大揭秘

臺北醫學大學助理教授曾齡儀表示，沙茶醬源自於東南亞的沙嗲醬，以花生粉再加入白芝麻等原料和香料磨碎或酥炸絞碎後，加入油與鹽煎炒而成。（記者陳宇睿攝）

2017-10-22 08:30

〔記者吳書緯／綜合報導〕天氣漸涼，適合吃火鍋暖身體，這次生活週報精選了全國各地由潮汕移民開業，經營40年以上的沙茶火鍋店，帶大家一起品嚐飄香多年的好滋味。

別以為沙茶醬是台灣特有，追本溯源，沙茶醬可是從南洋的「沙嗲」（satay）所演變而來，而且是在二次大戰之後才廣泛流傳到台灣。臺北醫學大學助理教授曾齡儀說，早年廣東潮州與汕頭兩地居民大批赴南洋經商打拚，也將沙嗲帶回了潮汕地區，並在製法上略做改變，隨著二次大戰結束，不少潮汕人來台打拼，許多人到開始賣起了家鄉味，從沙茶炒麵攤販開始做起，逐漸演變成開沙茶火鍋店。

台北信義路上的「元香沙茶火鍋」，沙茶醬以炒熟的白芝麻加入花生粉、蒜末、扁魚酥、椰絲與獨門中藥等原料製成，品嚐沙茶醬時，先是有芝麻與花生結合的濃郁，繼而是海鮮的鹹和中藥香，最後是一絲辛香從鼻腔湧出，店家推薦可以加點蔥蒜與白醋在沙茶醬裡做為沾醬的搭配。火鍋湯頭以大骨熬製的清湯，精選的牛肉具有嚼感以及肉質鮮美的特色，沾上沙茶相輔相成，同時處理費功夫的牛、豬內臟也是推薦的配料。

位在新竹城隍廟旁的「西市汕頭館」的沙茶醬則是以花生與芝麻炒過後研磨，再加入58種中藥與香料、絞碎炸過的紅蔥頭放進鍋內炒製而成，品嚐時，顯著的鹹香味在口中化開，緊接著是微微的香料在舌尖形成多層次韻味，最後才有些許辣味浮現。湯頭則以大骨湯為基底，並加入沙茶醬和蔥、番茄與豆腐形成湯底。店裡的牛肉選用台灣牛，以肩里肌、後腿肉等4種部位組成，店家推薦的牛肉煮法是「筷不離肉，鍋底3秒」，溫體肉帶來了溫潤有咬勁的食感，搭配沙茶醬能讓肉鮮味與沙茶的鹹香相互輝映。

元香沙茶火鍋：（02）2754-2882，台北市大安區信義路三段35號

西市汕頭館：（03）524-4430，新竹市北區西安街70號

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台北「元香沙茶火鍋」鍋底每份150元，內有白菜、豆腐、蔥、番茄與苳菜，高湯以豬與牛大骨熬製，有牛、豬、羊肉與內臟類，以及各式丸餃、海鮮可以加點。 （記者臺大翔攝）