星球飯糰超吸睛 超夢幻美食自己做

2017-10-21 08:30

〔記者李惠洲／台中報導〕究竟是冰淇淋？還是飯糰？近日在台中造成排隊旋風的「星球製造所」以星球的象徵做為設計，每位參與者都代表著浩瀚宇宙中，一顆閃耀光芒的恆星。在這裡可以選擇象徵自己的行星，或是運用食物色票，搭配美味的米飯，創造出獨特的「星球標本」&「星球米淇淋」，品味屬於你的夢幻小宇宙！

「星球製造所」由勤美文創聚落LAB駐店藝術家San Chen（陳思安）團隊與勤美文創的呂貞儀共同發起，藝術家San Chen表示，概念來自於想要定義食物這個東西有沒有辦法去象徵一個人，甚至代表一個人的個性，食物除了被品味之外，還有沒有其他互動的可能性，希望這個計畫可以透過民眾小小的藝術行為，去了解自己的個性與特質。因此他們一共研發了5款不同的星球，這5顆星球包含了地球、火星、金星、木星、土星，每一個星球都有其象徵意義，當然也可以自己搭配出不同的星球飯糰。

在體驗過程先拿取一個試管架，接著可以選擇兩種不同的方式呈現，一種是甜筒杯的「星球米淇淋」，成品就像是冰淇淋一樣的造型；另一種是外帶杯「星球標本」，成品則是像模型般的樣式。

再來就是選取星球4種不同的顏色，包含藍色蝶豆花、紅色的紅麴、原味的白色白米香以及黃色的南瓜口味，一個星球製造費用為50元銅板，選擇想要的顏色後，用轉扭蛋的方式會掉下一顆所選擇的顏色星球，流程中也可看到許多顏色的實驗試管與色票，這些試管一共有16種不同的食材，例如青花椰菜、蒜味吻仔魚、黑芝麻、海苔絲、彩色米果、蔬菜香鬆等，將選好的試管食材放入試管架中，最後拿到食物製造機裡中，其實整台實驗製造機的背後都有工作人員在裡面幫忙處理你所選擇的星球食材，大約等待3分鐘左右，屬於你自己的特製星球飯糰就大功告成啦！

活動時間：即日起～2017/10/29；週三～五16：00～20：00、週六及週日13：00～20：00；週一、二休

地點：金典綠園道商場1F漫步花藝前（台中市西區健行路1049號）