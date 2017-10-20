新北「收復失土」！拆霸佔公有地違建 打造成社區公園

2017-10-20 21:50

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府推動「點亮新北美樂地」專案，拆除不肖人士霸佔公有地的違建，改建完成樹林鹿角溪公園，從原本的違規停車場，變身為精巧可愛的小型社區公園，讓居民十分開心，市長朱立倫今天與議員、里長到場會勘，也重申市府「收復失土」的決心。

工務局長朱惕之說，新北美樂地專案共計列管42案，已拆除30案，另有12案正在執行中，以樹林鹿角溪公園為例，過去曾被佔用搭設違建車棚出租，牟取不法利益，市府於6月初拆除違章建築後，隨即興闢公園，於10月中旬啟用，提供居民舒適的休憩空間。

朱惕之說，拆除大隊在執行過程中非常辛苦，遇到許多阻力，但一定堅持立場，讓所有被佔用的土地可以還給市民，拆除原則包括佔用公有地、對公共安全造成影響的重大違規案件，市府一定會嚴格執行，維護市民的利益。

鹿角溪公園完成後，讓社區居民多一處散步休閒的好去處，工務局在公園內設置溜滑梯、盪秋韆等共融性遊具，讓父母可以帶著小朋友來玩，長輩和身心障礙兒童也可以使用。

施工中的樹林區大同公園，過去曾遭佔用搭蓋違建攤架，夜間常有遊民聚集，成為當地治安死角，市府於5月強制拆除後重新規劃，預計10月底就會完工；另有施工中的板橋埔墘公園，過去則被佔用搭蓋違法鐵皮車庫、鴿舍，拆除大隊以專案方式在4月強制拆除，隨即新闢公園，預計11月可以完工啟用。