五葉松庭園盆栽賽 留澳青年王舜羲奪冠

留澳青年王舜羲以作品「懸崖」奪得分組金牌獎。（和平區公所提供）

2017-10-20 18:16

〔記者李忠憲／台中報導〕和平區公所今年為台中市市樹五葉松首辦「台中市市樹第一屆市長盃」競賽，120件作品參與角逐，由留澳返鄉青年王舜羲以作品「懸崖」奪得分組金牌獎。王舜羲說，他的技藝傳承自種五葉松30多年的父親，上山看見一棵生長於懸崖上的五葉松，啟發靈感，順利完成作品。

五葉松是台中市市樹，和平區松鶴則是五葉松的原鄉，和平區公所今年首度舉辦第一屆市長盃五葉松庭園盆栽競賽，共120組作品參賽，最後選出6個分組金牌獎及1組總冠軍。

其中，最年輕的得主是年僅32歲留學澳洲返鄉的青年王舜羲。他的作品「懸崖」創新大膽的剪枝技巧，深受評審青睞。

王舜羲今天也與五葉松大師羅仕坤，一同將成功經驗分享給松鶴部落的青年學子，希望為松鶴社區青年提供夢想藍圖，也將創意的五葉松剪枝技巧融入在教學裡。

王舜羲說，得獎作品靈感來自他先前在山間看到一棵生長於懸崖上的五葉松，為了對抗惡劣環境，堅毅的生長，意象讓人感動，經過5、6年的雕塑與細心的照顧，才來參賽。今年展出後，這棵樹預計要休養3年，才有機會再次展出，

和平區公所指出，王舜羲的父親種植五葉松30多年，他傳承父親事業，常上山尋找靈感。參賽作品即日起在谷關足湯廣場展出，歡迎民眾到場觀賞。