日本網友質疑作假 疊硬幣達人拍片秀神技

日本網友TANU擁有超強平衡感，這些硬幣塔完全沒有經過特效也沒有使用黏著劑，你敢相信嗎？（圖片由TANU授權提供使用）

2017-10-23 14:45

〔影音新聞／綜合報導〕推特上有一位日本網友たぬ（tANU），平時閒暇時就喜歡疊硬幣，也把疊硬幣當成平靜心情的手段。因為這樣，他也練就了超強的平衡感疊出各種驚人的硬幣塔。

但人紅是非多，這些塔看照片實在是太不科學，因此也有許多網友質疑他是用了黏著劑或者根本就是在照片上使用特效。對於這些抨擊，他也拍影片自清，讓大家看到他疊硬幣的真實過程，這次真的讓人忍不住獻出膝蓋啦！

這個超強的平衡感真的是讓人忍不住跪著看，雖然他也大方的跟大家分享了疊硬幣的秘訣，但根本就學不起來啊～（淚奔）

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