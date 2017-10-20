官員拉國際車手獎牌繩合照？ 網友吵成一團

2017-10-20 18:00

〔即時新聞／綜合報導〕2017台灣自行車登山王KOM挑戰賽今天早上登場，32國、592名車友共襄盛舉，最受外界矚目的正是巴林美利達職業一級車隊主將、「鯊魚哥」尼巴利（Vincenzo Nibali），他也不負眾望，奪下冠軍。不過，有網友指控，頒獎典禮上，觀光局副局長陳淑慧拉著尼巴利的獎牌繩合影，導致尼巴利必須彎腰低頭，砲轟「當是牽妳家寵物？」但也有網友貼出完整影片，為陳淑慧緩頰，結果原PO不滿回嗆，許多網友在貼文留言吵成一團。

這名網友在臉書社團「爆料公社」發文，並附上頒獎典禮畫面的擷圖，圖片顯示陳淑慧和尼巴利合照，但她手卻沒有放開獎牌繩，導致尼巴利得彎腰低頭。

原PO激動地說：「這個就是我們官員的素質！！妳當是在牽妳家寵物是不是啊，把人家國際車手這樣對待，妳腦子裡到底是在裝什麼啊！」

這事引發許多網友不滿，紛紛批評「沒水準」、「沒禮貌」、「超傻眼」，甚至有網友跑到交通部觀光局臉書留言，給了最低的「1星評價」，要求陳淑慧下台。

但也有少數網友貼出完整影片為陳淑慧緩頰，根據網友貼出的完整頒獎影片，陳淑慧為尼巴利掛上獎牌後，馬上轉身合照，但她似乎忘了頒獎牌的高低落差，導致尼巴利必須彎腰低頭，不過約莫1～2秒後她就馬上放開。

有網友看完完整影片後，表示「覺得還好呀，沒硬拉著不放手」、「掛上去（獎牌）順勢的轉身拍照，就會是單手在繩上面！而且也是短暫的1-2秒吧！」

原PO之後也更新內文，反嗆質疑的網友「有許多人把影片PO了出來，說也只是抓著一兩秒拍照而已，那我想請問～哪個選手會想要這樣脖子掛著獎牌被抓著的！」、「護航也要有點腦袋好嗎，換做是你你會開心嗎，人家還是國際超有名的單車選手內！」貼文底下正反意見的網友則是吵成一團。