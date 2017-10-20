「開心農場」有愛心 收成蔬菜作社區老人共餐食材

2017-10-20 17:20

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市烏日光明社區獲地主提供300坪的土地，由光明社區關懷協會打造成為」開心農場」，並開放給一般民眾及志工認養來種植蔬菜，一旦熟成，民眾可帶回少數蔬菜回家，多數的蔬菜全部捐給關懷據點，作為老人家共餐食材，可說是既開心又有愛心的農場。

光明社區的老人家相當多，為了讓老人家多出來走走，社區關懷據點都會安排共餐，讓老人家藉著共餐，一起聊天，活化老人家的身心靈。

光明社區的關懷據點一週安排共餐三次，每週一、三、五會免費供應午餐給長輩吃，每一餐約有4、50位長輩，但社區經費有限，因此午餐的食材來源是一大問題，曾困擾著社區人。

光明社區發展協會總幹事賴宏榮表示，得知社區的困難，今年地主楊廖阿蔭提供300坪的空地給社區，成為社區的「開心農場」，開放給民眾及志工認養種植，將熟成的作物作為據點共餐的食材，不但為協會省下不少錢，而且無噴灑農藥，讓阿公阿嬤可安心無虞的吃到健康的蔬菜。

整個農場種植各式各樣的蔬菜，包括有空心菜、小白菜、落花生、四季豆、玉米、蔥等，一旦熟成，民眾們可以帶回少數的蔬菜回家，多數都捐給關懷據點。

而認養農場者，除了中壯年志工，還有些是社區的長者，這些長輩有的已7、80歲，但除草、澆水、種菜的伶俐度，一點不輸給中年人，而長輩因為時常到菜園種菜，等於是在活動筋骨，對長輩的健康有相當大的幫助。