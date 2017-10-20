培育電競人才 首屆君毅盃電競賽熱鬧開戰

2017-10-20 17:13

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕打電動真能當飯吃！苗栗縣君毅中學掌握趨勢，斥資300萬元，打造苗栗地區唯一的電競對戰教室，校內多媒體技術科也增設「電競特色課程」，透過硬體、教學的提升，積極培育多元電競人才。今日更在校內舉辦首屆君毅盃電競賽冠軍戰，吸引校內師生熱情參與。

君毅中學校長林慶旺認為，電競運動蘊含數百億商機，未來甚至可能成為奧運比賽項目，政府近年也力推相關產業的發展，因此校方掌握趨勢，積極打造軟硬體，並與多所科大合作，盼能成為竹苗地區電競人才培育基地。

斥資300萬元的電競對戰教室，共設有2個競賽區，共12個座位，並配有專業電腦、耳機；現場還設有幕後轉播團隊及直播解說台，規格幾乎比照正式國際電競賽事。首屆的君毅盃電競賽共吸引校內144名學生、組成24支隊伍參賽。

君毅中學實習輔導主任徐文孝表示，現代父母想法開明，已經能接受學生在學校內學習「打電動」。校方也擬在明年初舉辦竹苗區的高中校際盃賽，吸引更多年輕學子認識電競產業。

校內一名學生陳有庫，日前參加北區城市電競賽獲得第4名，立刻就獲得4所科大延攬。另名劉同學則說，自己本身對電競很有興趣，未來想投入電競產業擔任幕後人員，很珍惜校方提供這樣的資源，讓他得以有一圓夢想的機會。