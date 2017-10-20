因應世界花博人潮 豐醫舉辦大量傷患救治演習

2017-10-20 17:10

〔記者李忠憲／台中報導〕世界花博明年將在台中登場！衛福部豐原醫院因應3大展區帶來大批人潮，發生重大事故的緊急醫療應變，今天特別舉辦「大量傷病患演習」，防範未然。院方表示，透過演練可讓醫療人員熟悉流程，不足部分進行改善，才能降低事件發生時的傷亡及衝擊。

2018台中世界花博展區包括外埔、后里、豐原3大展區，其後送主要醫院就是衛福部豐原醫院。由於活動展開時將會吸引大量人潮，院方未雨綢繆，今天下午由急診室舉行「大量傷病患演習」。現場模擬國道高速公路南下豐原端，有1輛來花博的遊覽車發生嚴重翻覆意外，車上42名乘客有20人分受輕重傷，緊急送到醫院救治，考驗醫護人員應變。

豐醫急診室主任林技政醫師表示，近年全國大量傷患事件增加，如林口、高雄等各地遊覽車翻覆意外，同時間就出現至少10人以上傷病患。目前急診平日就診人次約150人次、假日約達220人次左右，觀光旅遊旺季或相關展演有可能會再增加2成病人。

林技政說，台中花博3大園區其中后里、豐原兩展區都鄰近豐原醫院，為因應可能之意外，提前做相關的緊急應變演習，急診責任醫院除負擔平時緊急傷病患救治外，也需配有足夠的醫療量能負擔這些額外事件。減少災難對患者、家屬、醫療衛生單位與社會的衝擊。