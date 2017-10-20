通霄地標「彩繪煙囪」 月底拆3根

通霄地標「彩繪煙囪」，10月底將拆除3根。（記者蔡政珉攝）

2017-10-20 17:11

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台灣電力公司位於苗栗縣通霄鎮的火力發電廠，擁有6根大煙囪，其中4根是彩繪煙囪，高達120公尺，堪稱是當地地標，也曾是早期偷渡客來台的指標，不過因應與煙囪配合運轉的老舊發電機組汰換，其中3根商轉近35年彩繪大煙囪將於31日拆除正式除役，讓不少當地人與台電員工不捨。

台電通霄火力發電廠副廠長黃清泉指出，「彩繪煙囪」於72年建造，目的就是為了排放發電機組產生的氣體，而煙囪旁的複循環機組為了負擔台灣電力需求，本來運轉25年就到除役年限，但是因應用電缺口所以一延再延。

當地通霄警分局資深刑警則回憶說，當年許多中國來台的偷渡犯，由於煙囪高聳，加上通霄海邊為沙岸易於上岸，當年常常在電廠附近海灘抓偷渡犯，也成為當地趣聞之一。

即將拆除的3根彩繪煙囪分別為1號機、2號機與3號機，彩繪圖案分別為歡迎蒞臨通霄字眼、乳牛與海豚圖案，其中海豚象徵著通霄知名景點通霄海水浴場，飛牛則代表著通霄著名民營牧場。

黃清泉說，在苗栗縣議員邱紹俊擔任通霄鎮長任內提出建議，台電認為彩繪煙囪可以讓更多人注意到通霄，電廠便從善如流讓煙囪「穿上外衣」。

黃清泉說，目前取代舊發電機組的新機組已經接近完工，並設置新的煙囪，不過因為目前主要使用天然氣為燃料，高度只有80公尺，與將退役的煙囪有明顯落差，而且不會再彩繪煙囪。而3個煙囪1號機將鉅斷、2號與3號機則拉下後碎裂。