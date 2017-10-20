美術館搬到台南六甲國中 展出藝術頑童劉其偉畫作

把美術館搬到六甲國中，展出藝術頑童劉其偉畫作，學生參觀。（記者楊金城攝）

2017-10-20 16:58

〔記者楊金城／台南報導〕把美術館搬到台南六甲國中，今天起到10月27日展出國際級本土畫家劉其偉的圖畫世界，啟發學生對藝術的喜愛和學習，畫展也開放給社區民眾參觀。

廣達《游於藝》巡迴展在六甲國中為期兩週的藝術頑童劉其偉畫展，是第一次有國際級名畫進駐六甲地區，第一天展覽就吸引超過百位六甲國中、小學生前來參觀。

校長黃添勇說，已故畫家劉其偉原是名工程師，年超過40歲才開始創作，無師自通卻走出獨特的風格。80歲還能到非洲探險，他是畫家也是位保育員、冒險家，作品處處可見充滿陽光童趣與生命力。

因此巡迴展4大展覽主軸為，奮鬥不懈的冒險者、熱情創新的藝術頑童、勇敢探索的超級探險家、關愛自然的保育大使，展出劉其偉版畫、水彩、複合材料的複刻畫30幅作品，讓觀眾讚嘆不已。

教務處組長蔡惠婷說，展覽期間也設計學習課程，訓練學生擔任藝術小尖兵，負責導覽解說劉其偉獨特的創作之美，另方面也讓學生藉此深入了解藝術家的創作歷程與內涵，仿照劉其偉著名的婆憂鳥創作布偶，雖然孩子與劉其偉年紀相差近百歲，但作品一起展出相當融合。

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