台中軟體園區107年中將啟用 估創造5000就業機會

大買家公司在台中軟體園區內興建的辦公大樓，目前施工進度約75%，辦公室和店鋪銷售都超過8成。（記者陳建志攝）

2017-10-20 16:58

〔記者陳建志／台中報導〕為發展中部軟體產業，經濟部在大里開發「台中軟體園區」，因工程順利，預計明年中就能完工啟用，經濟部加工出口區今天邀集全國各縣市電腦公會到軟體園區參觀，大買家、佑順兩家主要開發商表示招商順利，保括店鋪、辦公室都已售出超過8成，預計未來可創造約5000個就業機會，年產值更可達150億，成為中部軟體產業發展重鎮。

經濟部加工出口區管理處長黃文谷今天表示，台中軟體園區將複製南港與高雄軟體園區成功模式，以「智慧園區」概念規劃開發，目前已核准115家公司進駐，累計投資額約98億，預估107年完工廠商進駐營運後，每年可帶動約150億元產值。

開發商大買家公司今天表示，興建的商辦大樓為地下4層，地上13層的大樓，中間並有面積超過800坪，可容納超過1萬人的廣場，目前施工進度近75%，負責興建的中陽建設公司副總黃錦賢表示，4樓以上的辦公大樓銷售已超過9成，119間的店鋪銷售也超過8成，未來除地下2樓有美食街，也希望知名品牌美食進駐1樓店鋪。

另一家開發商佑順公司興建的「智匯中心」，則為地上12層、地下2層的辦公大樓，已在今年7月取得使用執照，目前正進行室內裝修，預計12月就能正式啟用，總經理蔡振賢表示，整棟大樓取得耐震、綠建築、智慧建築標章，目前銷售已超過8成。

至於租地自建的鼎新電腦，斥資20億打造地下2層、地上12層的大樓，做為研發、培訓、體驗的基地，充滿流線感的建築主體，工程進度超過98%；從事線上遊戲、手遊和應用程式開發的「網銀國際」，則斥資10億在中軟打造研發中心，目前工程進度也近95%。

黃文谷處長表示，依據開發商和租地自建廠商的進度，預計今年底到明年初就能陸續完工，整個園區可望在明年中完工啟用，希望結合各界力量，將台中軟體園區打造成中部地區智慧型物聯產業代表性聚落。

佑順建設公司在台中軟體園區內興建的「智匯中心」辦公大樓，已在7月取得使用執照，今年12月就能正式啟用。（記者陳建志攝）

鼎新集團在台中軟體園區內興建的大樓，目前施工進度超過98%。（記者陳建志攝）

大買家公司在台中軟體園區內興建辦公大樓，中間並有可容納超過1萬人的廣場。（記者陳建志攝）