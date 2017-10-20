結婚68年還放閃！五結金鑽夫妻 拍微電影曬恩愛

謝阿文（左）、謝許阿不結褵超過68年，至今感情依然甜蜜，常常「放閃」！（記者張議晨攝）

2017-10-20 17:08

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「下輩子，我還要跟妳牽手走下去！」家住宜蘭縣五結鄉謝阿文、謝許阿不，兩人結褵超過68年，外出、在家還時常「放閃」。五結鄉公所今年為這對老夫老妻拍攝微電影《作伴一生》，短短10分鐘道盡兩人相識、相愛、生子後的日常生活。90歲的謝阿文還在影片末段對謝許阿不許諾：「我們下輩子還要作伴再一起！」

今年86歲的謝許阿不在4歲時就離開原生家庭，送到謝家做女兒，之後再成為嫁給謝阿文，成為謝家媳婦，這一待就超過68年。

謝許阿不說，謝家務農，生活並不好過，甚至親生父母也曾不忍看她自己受苦，向養父母說，「如果不把她當女兒，不如帶回家來扶養」。她也坦言，「做人媳婦真的很不快樂」。

不過，即使生活困苦，謝許阿不仍體現台灣女性的韌性，先生年輕時在外打拚，家中大小事務就由她一肩扛起，含辛茹苦將6名兒女撫養長大。

兩人結褵68年，但若論兩人相識時間，更有83年之久，但婚後兩人鮮少吵架，甚至年過8旬仍顯甜蜜。謝許阿不笑說，家庭和樂最重要，有事，「讓對方就好」！

影片後段，被問及「兩人相看一輩子，若是下輩子再當夫妻願不願意？」謝阿文語氣堅定說：「求之不得，求之不得，我真的很愛她！」

五結鄉長簡松樹說，「伴你一生」4字寫起來簡單，但要做到卻很困難，兩位阿公阿嬤的婚姻能走過一甲子，更顯珍貴，堪稱是現代人的表率。

五結鄉預計10月29日在宜蘭傳藝中心舉辦金鑽婚活動，當天將有超過200對、結縭超過50年的老夫妻一起上街，慶祝持續半世紀的愛情。