重現溪岸好風光 3千人溪畔齊唱「綠溪頌」

2017-10-20 16:38

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東潮州鎮公所經過半年籌備，至全鎮社區、學校教唱綠溪頌、綠溪之歌，今天下午在流經鎮內的「民治溪」畔，呈現3000人齊唱的壯觀景象，鎮公所也表示，期待讓「綠溪」形象深植鎮民心中。

潮州鎮長洪明江說，「民治溪」是穿越潮州鎮的主要溪流，以前這條溪沒有名字，因為溪畔上有座橋，從日治時期為了紀念日本天皇叫做「明治橋」，1945年後因為「去日化」的政治意識形態，而改成了「民治橋」，橋底下的溪流就這樣被大家就做民治溪。

洪明江說，民治溪主要由沖積扇的湧泉冒出所構成，是流經富春里「綠溪」的延伸，因此公所希望透過音樂會的舉辦，讓鄉親重新認識這條「綠溪」，並用實際行動支持綠溪的再生。

鎮公所特別邀請江海、鍾弘遠作詞，黃友棣、許明得老師作曲，打造「綠溪頌」與「綠溪之歌」2首詠讚綠溪的歌曲，並委由「屏東縣潮州鎮綠溪文化協會」與「潮聲合唱團」培訓種籽教師到鎮內教唱，今天溪畔聚集全鎮12所學校學生、12個社區懷據點長輩近3千人一起在溪邊吟唱。

鎮公所指出，無論是濃厚日風的「明治」或是黨國意識的「民治」，都躲不過汙染、淤積、水泥化的命運，讓綠溪變成一條惡名昭彰的臭排水溝，近年公所積極整頓，讓綠溪漸漸重生，也期待讓綠溪在大家努力下，恢復成早年那個風光明媚、水清如鏡的休閒勝地。