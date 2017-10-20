中市運動中心建置延宕 藍營批執行率極差

2017-10-20 16:35

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市府規劃9座國民運動中心，市議員楊正中、顏莉敏、李中等人今天質疑，市府數次變更計畫或地點，導致進度延宕，預算書的計畫工期也「悄悄」改動，拖慢整體發展；市長林佳龍說，對運動城市有整體規劃，逐步提供高品質運動環境。

楊正中、顏莉敏、李中說，這3年的預算書有關國民運動中心完工期都悄悄改動，南屯原訂106年延至107年、長春、潭子由107年延至108年，大里則從106年改至108年，建置計畫大延宕，市府規劃能力和執行速度極差，市民無奈一等再等。

議員表示，除了前市長早已興建的朝馬、北區國民運動中心啟用，太平、豐原仍處規劃階段，北屯更因逕自變更計畫被收回2億補助款，107年的預算並未看到相關說明，市府一延再延、一變再變，拖慢整個台中的發展。

另外，沈佑蓮、陳成添、謝明源、蔡雅玲、劉淑蘭、李榮鴻、陳政顯、何文海、劉士州、李麗華、張瀞分、朱暖英、李天生、邱素貞、何敏誠、陳清龍、楊典忠、洪金福、賴義鍠等議員也關心各自選區的國民運動中心進度，要求運動局長王運堂加速設置。

王運堂說，南屯預計明年上半年開放營運，長春已動工，大里、潭子、太平在規劃設計階段，而北屯、豐原則為工程評估及初步規劃作業階段。

林佳龍表示，他對運動城市有整體規劃，以北屯區來說，未來將是運動場館密度最高的地方，因為需求不同，有些委外BOT、有些則是OT；又如巨蛋，市府整合為7公頃多土地，這樣的量體密度和壓迫感才不會太高。

他又說，北區變更設計增設多項智慧建築設備，符合未來潮流及使用需要；另因為運動中心需付費，所以市府在非都會區規劃運動公園或運動園區，高架道路或閒置空間能規劃運動設施，希望逐步提供民眾享受高品質的運動環境。