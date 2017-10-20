輔大醫院超貼心 為女性打造醫療中心

2017-10-20 16:12

〔記者葉冠妤／新北報導〕專門為女性設計的醫療中心！9月底甫開幕的輔仁大學附設醫院，特別照顧女性健康，打造勇源婦女健康中心將於24日揭牌，擁有婦產科超音波、乳房超音波、骨密度測量儀等先進設備，更貼心劃設內外診獨立空間、產婦專屬推床動線等。

輔仁大學校長江漢聲表示，輔大醫院目前有6位婦產科醫師、3位乳房外科醫師，副院長楊友仕、張景年並開設聖路加門診，婦女中心擁有婦產科超音波、乳房超音波、乳房攝影、骨密度測量儀等設備。

輔大醫院婦女醫療副院長楊友仕說，女性的一生由青少女、懷孕、乳房健康到更年期，都應得到完整和良好的照顧，輔大婦女中心專為女性設計，有國內少有的整合乳房外科、婦產科，可以在同一個地方完成婦女癌症篩檢，不用到處移動；還特別重視女性安全、隱私，將女性內診和外診分開，獨立空間讓人安心就醫，更站在病人立場規畫推床動線，產婦生產直接到產房，由家屬代理掛號。

輔大醫院與勇源輔大乳癌基金會將於24日當天下午1點舉辦婦女健康專題演講，主題包括婦產科醫師呂紹鋒「婦女癌症之篩檢」、主任陳欽德「更年期婦女之健康照護」、副院長楊友仕「年輕女性癌症患者生育力之保存」、乳房外科主任黃其晟「乳癌的個人化治療」、醫師塗昭江「乳房外科治療的趨勢」、整形外科主任李忠憲「乳房整形與重建介紹」、血液腫瘤科主任羅若玲「乳癌的藥物治療知多少？」等。