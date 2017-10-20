溫寮溪堤防工程將完工 地方盼進行河道疏濬

2017-10-20 16:11

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大安區溫寮溪中下游堤防應急工程，11月初即全部完工，河川流域行經的4個里居民，盼接著進行河道疏濬，市議員吳敏濟今日指出，溫寮溪若整治有成，盼將這段美麗筆直的河道做為龍舟比賽場地，產生觀光效益，提高大安和台中市的知名度。

溫寮溪中下游堤防應急整修工程長度，南北兩岸合計740公尺，工程主要是改善堤防老舊破損的渠段，經溪水長年夾帶土石沖刷護岸基腳及坡面，嚴重時會形成洩洪之缺口。此次整修強化堤腳及坡面的強度，加厚了30公分，以保障沿岸居民的安全。

吳敏濟表示，溫寮溪中下游堤防老舊，多處渠段已殘破不堪，市府配合水利署第三河川局，自民國103年以來，陸續完成松洲橋至松雅橋南北兩岸合計1072公尺，並在兩岸闢建防汛道路做為中松路的替代道路，解決中松路與大安港路口的交通瓶頸。接著在104年進行松雅橋以西北岸225公尺工程，此次的溫寮橋以東堤防改善工程完工之後，就足以保障溫寮溪中下游的安全。

溫寮溪中下游流經松雅、西安、龜殼及海墘等里，4位里長陳富國、紀木淵、洪正義及王勝宗指出，堤防老舊破損嚴重，汛期時水位又達7、8分滿，對於以前潰堤的災情仍心有餘悸，建議接著進行疏濬，加大排水量及水深，端午節時可在河道筆直、水流穩定的河段，舉辦划龍舟比賽。

市府水利局副總工程司林豊雄表示，溫寮溪疏濬工作將請顧問公司進行評估，龍舟比賽場地也將提請市府納入考慮，並請市府一併規劃觀光功能，增加進出堤防的親水階梯，打造媲美柳川、綠川的觀光河道，增加大安的觀光旅遊資源。