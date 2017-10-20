全國田徑賽「追分」成功 學童「獎」不完

追分國小今年9月參加全國性的多場田徑賽，獲獎無數，成為台中市之光。（記者蘇金鳳攝）

2017-10-20 15:48

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市之光！中市大肚追分國小的田徑隊今年9月參加3場全國性的田徑賽，6年級的周怡新3場都獲得跳遠金牌，而團體賽則有2場獲得4人4百公尺接力銅牌、1場大隊接力的銅牌，這些斐然成績，都是教練及孩子們犧牲寒暑假及假日獲得。

追分國小位在大肚，因追分及成功火車站名「成功追分」吉祥語而有知名度，不過，追分國小距離市區較為遠，資源較市區國小為少，但是全校上上下下、甚至家長全力支持田徑隊的發展，讓追分國小的田徑隊在國內發光發熱。

追分國小的田徑隊有20多人，雖然資源不如市區來得多，但是因為學校相當重視體育， 在田徑隊的教練洪子程、林政彰2位老師的用心帶領下，犧牲寒暑假及例假日的休息時間，讓追分田徑隊成為追分一塊知名招牌。

今年暑假洪子程、林政彰與20多位小選手，都未曾休息，幾乎天天到校練習，因此開學沒有多久，便在今年9月的3場全國性田徑賽中獲獎。

分別是台北市秋季全國田徑公開賽、城市盃全國田徑公開賽的4百公尺4人接力賽的第三名、桃園市全國田徑分齡12人的大隊接力的第三名。而6年級的周怡新在此3場比賽都獲得跳遠金牌。

另外，陳浩岳、林瑋柔、劉晁均、楊程皓、郭怡妏分獲分組的2百公尺的第二、四、五、六、八名。

追分國小能獲得如此好的成績，在於洪子程、林政彰2位老師無私的奉獻，洪子程犧牲自己的假日及寒暑假，全心在孩子的訓練上，即使小朋友有時會頑皮，他還是愛心耐心待之。

而中文系畢業的林政彰，因自己在任代課老師時曾擔任田徑老師，加上自己很愛運動，即使已是正式教師及班導，還是參與田徑隊的教練工作，除了寒暑假，還利用早午修及導師時間來訓練田徑隊，而班上的家長及學生都能體諒老師，孩子都會乖乖自行開班會。

由於學校資源少，因此到外縣市參賽都儘量當日往返，9月份因經費問題，便坐火車北上參賽，有一位家長知道後，立刻自掏腰包讓師生坐高鐵。

學務主任林芫任表示，追分國小田徑隊能獲得多面獎牌，在於校長賴如足全力發展田徑隊及兩位老師的用心訓練，更重要是家長的支持，否則追分國小難以在田徑項目上，發光發熱。

兩位老師都表示，田徑賽不但可讓孩子獲得榮譽感，更讓孩子學習如何在失敗中學習，對孩子未來在社會上有很大助益。

相關影音