消基會調查超商便當 75％超過每餐建議鈉攝取量

2017-10-20 15:34

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕具多樣化服務及多元性商品的便利商店，是現代人日常生活不可缺少的一部分，消費者文教基金會今年10月15、16兩日，特別針對統一超商、全家便利商店、萊爾富、OK超商販售便當，隨機抽樣20項商品調查鈉含量。消基會董事長游開雄表示，調查發現有75%超過國民健康署建議當日一餐鈉攝取量800毫克，面對高血壓對國人健康的威脅日益嚴重，呼籲食品藥物管理署應針對高鈉食品，強制業者標示警語或標誌。

根據公平會今年8月發佈的調查顯示，截至去年底，5大連鎖便利商店總來客數高達28.8億人次，平均每人每年上門122次；每人每次平均消費金額為76元，其中以菸品、飲料、便當與三明治等占據銷售前3名。由此顯示，現代人經常外食，才導致便當三明治等高居銷售前3名。

根據消基會調查的20件商品，共有15件鈉含量超過建議攝取量，鈉含量最高的是「一碗烤雞腿飯」的3080毫克，甚至超過一天建議攝取2400毫克，就連「豪華中華涼麵」的鈉含量都高達1984毫克；其餘5件商品，則是在外包裝上未標示鈉含量，且皆為統一超商販售。

消基會呼籲食藥署應針對高鈉食品，可規劃在食品外包裝，強制業者以不同標誌來顯示鈉含量的高低，提醒消費者食品鈉含量多寡，注意適量食用，以降低血壓升高的危險因子。並應從消費者日常生活中常購買食品，著手訂定法規強制限定營養素上限，並引導業者降低食品鈉含量。