談散布私密照違法 唐鳳盼修法增隱私權保障

2017-10-20 16:09

〔即時新聞／綜合報導〕婦女救援基金今日舉辦「數位時代中的性別暴力—以性私密影像外流為核心」網路專業人員訓練暨座談活動，董事長黃淑玲表示，科技進步而助長的性別暴力的，希望透過今日講座與專家一同探討這項問題。行政院政務委員唐鳳則在致詞中提到，關於現行刑法保護法益的缺失、被害人在司法程序的保護，以及執行的有效性等。

根據《風傳媒》報導，唐鳳在本次活動透過語音現場表示，感謝婦女救援基金會多年來在「違反本人意願散布身體私密影像」，或稱NCII（Nonconsensual Intimate Images） 議題的耕耘與貢獻，包括協助被害人找尋司法救濟途徑，陪伴他們走過人生的困境等。

依據目前刑法，唐鳳指出，NCII已屬犯罪行為，不過相較於保護名譽及社會風化的「誹謗罪」及「散布猥褻物品罪」，在保障「隱私權」的部分，目前還沒有相應的法條，來處罰NCII這個行為。唐鳳認為，防範勝於治療，提升問題意識，才能有效遏止NCII問題的發酵。

婦女救援基金會副執行長白智芳指出，依照婦女救援基金會2017年做的網路問卷調查，有42%問卷受訪者，認為被害人應負擔所有責任，社會上仍瀰漫譴責被害人的氛圍。她強調，社會大眾應尊重自己與他人的性隱私權，同理與支持被害人，譴責未經同意就散布並流傳的加害人。