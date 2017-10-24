輕鬆大卸八塊 優雅品嚐螃蟹

2017-10-24 07:30

〔記者簡亭宇／台北報導〕懂不懂吃蟹，一出手便知高下！不會吃的人會覺得螃蟹結構複雜，常常吃得滿嘴「殼」，但其實每種螃蟹構造相同，僅有大小隻的區別，因此只要學會本篇吃蟹的一招三式，就能成為吃螃蟹高手，吃透整個螃蟹季。

吃蟹高手必備： 肥美螃蟹、料理剪刀、蟹夾、蟹簪（可用筷子代替）

第1式‧拆解蟹身

1. 首先將螃蟹翻到背面，剝開螃蟹肚臍蓋，再翻開蟹殼，並用料理剪刀取下蟹鉗。

2. 接著處理蟹殼上的蟹黃，先將螃蟹嘴巴剝開、取出沙袋，以免吃到沙子；若無蟹黃，則可省略此步驟。

3. 再來將去除蟹殼的螃蟹肚子朝下，兩手握住蟹身，依照大小分成2段或4段。

4. 拿起已分段的蟹身，螃蟹肚子面朝上，用大拇指沿著蟹身上的紋路、拆解成小塊。這樣一來，即可在不破壞蟹身構造的情況下，吃到完整的蟹肉，此時也可使用蟹簪輔助、挖出蟹肉。

第2式‧處理蟹腳

1. 利用料理剪刀從蟹腳的關節處將其分段。

2. 再用蟹簪自蟹腳較小的剪口處戳入，並慢慢往內推擠，即可擠壓出完整的蟹腳肉。

TIPS：若家中無蟹簪，亦可使用筷子取代。

第3式‧進攻蟹鉗

1. 用蟹夾將較硬的蟹鉗外殼壓碎，力道控制在聽到蟹殼輕微碎裂的聲音即可，否則會破壞蟹肉結構。