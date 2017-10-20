弘光科大首屆畢業生同學會 88位校友45年後再相聚

2017-10-20 15:09

〔記者張軒哲／台中報導〕畢業45年大團圓！弘光科技大學今年創校50週年，為護理助產科第一屆校友舉辦同學會，帶校友參觀校園，回憶當年參與建校的種種，畢業45年的88位校友從海內外回母校相聚，有的人還提早一天到校，一起住在實習旅館回味當年住宿情景，場面溫馨。

護理助產科第一屆甲、乙、丙、丁四班的88位校友，齊聚護理大樓前，包括昔日老師、系主任都來參加，不少人畢業45年後首次回到母校，遠遠看到熟悉又陌生的老同學抵達，就拉開嗓門呼喊揮手，見面後更是激動的握手、擁抱，開始話家常，回憶當學生的情景。

45年前第一屆畢業生有202位，透過各班聯絡人的協助，有88位校友前來參加同學會，並捐贈臺中市石雕協會第五屆理事長王錦茂製作、高120公分的「熊石在」石雕給學校作為50週年校慶的紀念品，上面題字「有緣千里來相聚，學藝傳承感師恩；腳踏實地『熊石在』，弘光精神永長存」，歡迎全部校友12月2日校慶相約回娘家。

校友劉淑璜形容，為了這次同學會，用了「洪荒之力」，光是聯絡便花了九牛二虎之力，年初把開同學會的訊息PO到LINE群組起初沒什麼回應，經過大家的共同努力，能夠聯絡到那麼多人參加，非常不容易，「15歲到弘光念書，畢業都經過45年，我們第一屆最有感情，因為操場是我們用腳踩出來的，石頭是我們搬的，花也是我們澆的，一草一木幾乎都跟我們一起成長。」

昔日護理系主任尹裕君指出，她從台中榮總護理部退休，當年她做過調查，全台護理執業人員中弘光校友曾佔了90%的超高比例，對醫療界很有貢獻，校友黃淑卿為了參加同學會，前一天提早到學校住宿。

黃淑卿表示，45年前畢業後再度走入校園，讓她有驚豔的感覺，以後一定要常常回來；校友王錦霜則說，有的同學畢業後就沒有再見面了，看到昔日同窗好友，好多回憶浮上心頭。