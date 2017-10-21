她考漁民證 不為捕魚而是為「牠」

為了調查鯨豚出沒的海域及環境，余欣怡時常在大海中尋找牠們的身影。（記者許麗娟攝）

2017-10-21 12:00

〔記者許麗娟／台東報導〕每年的4～10月是台灣東海岸賞鯨豚的熱門季節，最好客的花紋海豚、飛旋海豚，喜歡神出鬼沒的大翅鯨、虎鯨等，這些驚喜的背後，其實是靠著一群鯨豚調查員默默地追尋與記錄，透過他們的長年追蹤，才能了解鯨豚的作息、出沒的海域和時節。

當一般女生都在努力防曬、美白時，皮膚黝黑的余欣怡卻樂於在烈日的汪洋大海中，當一位鯨豚調查員，余欣怡是一位聊起海洋、鯨豚，眼神就泛著光芒的大女生，愛海成痴的她，從在中山大學就讀時，就被大海的魅力所吸引。

城市長大的她，人生轉捩點就從1998年西子灣發生侏儒抹香鯨母子擱淺事件而起，「發現牠們時，母鯨已經死亡，大家救起虛弱的侏抹寶寶，抱著牠、努力地想維持牠的生命。」即使14天後侏儒抹香鯨寶寶還是死了，但這次親近、照護海洋生物的經驗，讓余欣怡決心投入鯨豚研究及救援工作。

鯨豚調查員不僅要拿著望遠鏡在海中找尋鯨豚，還要在搖晃的船上做航海紀錄、測量海水溫度、記錄海中廢棄物數量等，這些細節，都是為了了解鯨豚出沒的環境。余欣怡說：「最早出海都是搭漁船而非賞鯨船，為了上漁船做海上調查，我特別考了漁民證，在船上沒有課本，所以一切都要靠自己摸索。」每次出海都至少8小時，還不一定能發現鯨豚的蹤跡。

鯨豚的種類非常多，台灣東岸海域最常出現的有花紋海豚、飛旋海豚、熱帶斑海豚，也有機會看到大翅鯨、虎鯨等，余欣怡說，海豚的背鰭就像人類的指紋，像花紋海豚的左右邊花紋都不同，鯨魚則看尾巴做辨識，通常拍攝影像做紀錄和辨別。而鯨豚的出沒，雖為東海岸帶來賞鯨的商機，卻也讓牠們面臨流刺網的傷害。根據調查，最高紀錄1年就有2、3,000隻鯨豚因此死亡。所以余欣怡也呼籲，如果消費者能拒吃流刺網捕抓的魚，也許就能從消費者端減少漁民使用流刺網捕魚的方式，降低對珊瑚礁、魚群及鯨豚的傷害，如此才能使海洋生物永續生存。