北科大木藝中心辦特展 2.5公尺巨型「桶司鉋」亮相

2017-10-20 14:27

〔記者林曉雲／台北報導〕100年前的時尚豪宅，沒有機器和電動工具，該如何整修？國立台北科技大學木藝培育暨設計研發中心，今起至明年1月21日止，於台北故事館展出「木藝造器．福鉋台北」特展，其中包括展出國寶級製鉋藝師「阿農師」詹益農製作的鉋刀，一把長達2.5公尺巨型「桶司鉋」正申請金氏世紀界紀錄中，透過模型和鉋刀的配對解說，帶領觀眾了解100年前的「室內設計」，如何透過一具具鉋刀，展現風華。

興建於1913年的台北故事館，是大稻埕首屈一指的茶商陳朝駿的別莊，一樓磚造，二樓以上為木結構、木條裸露在牆外，並刻意作成樹枝狀來裝飾立面，是一棟鮮亮的都鐸式建築，台北科大木藝中心主任陳殿禮介紹，策展團隊特別規劃台北故事館實景、模型與鉋刀的配對解說，讓民眾一窺當年師傅們是如何發揮手藝來營建這棟暱稱「奶油蛋糕房」的時尚豪宅。

陳殿禮也表示，人稱「阿農師」的詹益農先生，半世紀以來製作過無數支鉋刀，2014年正式登錄為新北市製鉋工藝傳統藝術保存者，是目前國內唯一位正式由公部門登錄之製鉋藝師，亦是極少數通曉各式鉋刀製作的匠師，堪稱「鉋刀活字典」，特展亦將展出阿農師全新製作的16把鉋刀，其中包括長達2.5公尺並申請金氏世界紀錄中的巨型「桶司鉋」。策展團隊並特別開發一台「花生糖冰淇淋餐車」，把在風景名勝或在夜市中才能看到的花生糖冰淇淋，搬進台北故事館內，實地用花生糖鉋來製作。

北科大校長黎文龍表示，北科大早期前身「工業講習所」於1912年設立木工科，是全國最早設立木工科培育人才的學校，與台北故事館同屬一個年代。北科大雖以理工見長，但不忘人文精神，木藝中心成立宗旨即為保存、發揚、創新、活化木工藝術，例如以鉋刀為諧音，取「福報」諧音，將鉋刀轉化為USB或文創商品，讓傳統工具成為工藝品。