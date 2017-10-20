華山邀志工清出大批垃圾 獨居翁傷癒樂返家

志工等協助打掃獨居老人周聰住家，清出大批垃圾。（記者歐素美攝）

2017-10-20 14:16

〔記者歐素美／台中報導〕77歲的周聰獨居在台中市大雅區建興宮旁的土角厝，今年7月不慎跌倒，腳受傷不良於行，經華山基金會協助爭取社會局補助暫時安置到外埔的安養中心，但周聰坦言，安養中心雖凡事有人料理，還是住老家快活，因有左鄰右舍可聊天解悶，因其腳傷逐漸恢復，華山基金會今天邀請富邦人壽中雅通訊處員工及大雅區公所替代役男共10多人，一起挽袖替周聰打掃住家，清出大批垃圾，以便周聰可以返家居住，周聰則一再表示感謝。

周聰一個人獨居在大雅區建興宮旁的土角厝，由於房子的土地是公有地，房屋無法翻修及販售，加上老人家體力及行動不便，住家環境相當惡劣，許多東西都放到發酸發臭，華山基金會志工、富邦人壽中雅通訊處員工及大雅區公所替代役男等10多人，今天忍臭替周阿伯清出大批垃圾，不僅有成桶的尿液，連老舊的電冰箱內也堆積著臭掉的大量食物。

但參與志工不以為苦，替代役男張承緯今天退伍，也配合到場協助，他說，替代役本來就是為社會服務，能夠幫助獨居老人很開心；富邦人壽中雅通訊處主任賴彥嘉說，社會有很多需要幫助的人，該處本來每月就會到當地的安養中心替老人服務，這次能夠關懷獨居老人，只是盡一點心力。

周聰獨居時，因住家洗澡等不便，宛如流浪漢，到安養中心凡事有人照料，一改髒兮兮的模樣，整個人神清氣爽，連鄰居都訝異，周聰說，安養中心很方便，三餐也不用愁，但沒錢住，而且老家有左鄰右舍可聊天，住起來比較快活。

華山基金會自88年成立，主要服務全台失智、失能、失依長輩，提供免費到宅訪視、陪同就醫、護甲、原床泡澡等服務，大雅愛心天使站9年來共服務181位弱勢長輩，為讓長輩能持續接受服務，號召在地企業與善心人士長期幫助當地弱勢長輩，參與「因為有您，送愛到家」認助計畫，每月1250元小額捐助，幫助需要關懷的弱勢長輩，愛心專線：（04）2569-4682張小姐。