花博倒數365天 11月3日起HIGH唱

2017-10-20 14:06

〔記者黃鐘山／台中報導〕2018台中世界花卉博覽會11月3日起，花博倒數365天，市府11月3至5日連3天HIGH唱，在麗寶樂園、台中公園登場演出，精采可期。市長林佳龍今日說，要用搖滾迎接花博，吸引市民一起「聆聽花開的聲音」。

市府結合連續10年舉辦的「搖滾台中」，加上「花博之夜」，要用音樂迎接花博，林佳龍及新聞局長卓冠廷、運動局長王慶堂、董事長樂團、藝人鄭宜農、血肉果汁機樂團，20日共同出席「響徹365花開迎倒數」宣傳記者會。

林佳龍說，台中花都藝術文化活動十分豐富，爵士音樂節剛落幕，搖滾音樂接力登場，一方面為花博熱身，一方面也用堅強的陣容卡司，吸引更多市民來參與，花博11月3日起進入倒數365天，歡迎大家一起「聆聽花開的聲音」。

「花博之夜」演唱會推廣大使董事長樂團表示，特別打造「做花來種田」，盼喚起大家對土地的熱愛及認同，邀請徐佳瑩、周湯豪、滅火器樂團、張三李四、台客電力公司、李炳輝、無双樂團、棠星琪，要與全台民眾狂熱週末。

「唱響起點，花博之夜」是11月3日19時至22時舉辦，地點在麗寶樂園第二停車場；「唱秋十年，搖滾台中」是11月4日至5日的14時至19時，有麋先生、鄭宜農、血肉果汁機等樂團演出，地點在台中公園，歡迎民眾前往參加。