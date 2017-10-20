山城花語開跑 邀民眾品梅大啖竹筒飯

2017-10-20 13:59

〔記者黃佳琳／高雄報導〕交通部觀光局茂林國家風景區管理處舉辦的「2017-2018山城花語悠遊季-Love寶來桃花源不老Easy Young」系列活動開跑，今年特別規劃「山城野味草地派對」、「登山健走」、「茶席品茗賞花」、「花舞浴衣趴趴街」等活動，還有營造街頭文化的街頭藝人巡迴表演，期待藉由一系列活動，帶給民眾不一樣的六龜山城新風貌。

茂管處表示，「山城花語悠遊季」系列活動首站選在高雄市新崛江商圈展開，明天下午3點先由「大武壠荖濃團」表演熱情的原民舞蹈，現場還有好康大禮大放送，讓民眾免費索取50份梅子兌換券，現場還有竹筒飯讓民眾品嘗。

今年山城花語系列活動豐富又多元，從28日至明年1月28日，為期3個月的系列活動中，有原住民野餐草地派對、山城健走、茶席品茗賞花、還有往年最夯的花舞浴衣趴趴街等大型晚會，活動期間還結合旅行社推出豐富的套裝行程，歡迎民眾報名參加。

活動期間寶來大街與不老溫泉區，都會有街頭藝人做不定期的巡演，茂管處準備了許多優惠好康行程，歡迎大家一起來山城賞花悠遊趣；另外，民眾只要報名參加28日山城花語開幕晚會「野味草地派對活動」，茂管處還會再送出美崙山渡假山莊泡湯券，有得吃有得拿好康多多。活動詳情請上茂林國家風景區管理處官網「山城花語悠遊季」活動網頁查詢。