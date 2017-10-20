台灣老漫畫數位化 鄭麗君訪交大稱重要參考

鄭麗君（左二）今天在台灣知名漫畫家洪德麟（左一）帶領下，前進交大「漫畫研究室」。（記者王駿杰攝）

2017-10-20 13:52

〔記者王駿杰／新竹報導〕還記得阿三哥、大嬸婆、諸葛四郎和呂四娘嗎？交通大學執行「數位典藏漫畫博物館及虛擬實境應用」，打算將這些客家漫畫大師的創作轉為數位典藏，並規劃結合虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）技術，讓漫畫人物跳脫時代歷史與民眾近距離接觸；文化部長鄭麗君今到交大參訪，她說，目前已將建立國家漫畫博物館納入前瞻計畫中，交大的努力經驗會是重要參考對象。

鄭麗君指出，台灣漫畫要往前走必須從傳承做起，重建出台灣的漫畫史，交大的努力經驗將會是文化部重要的參考對象，目前文化部已針對建立「國家漫畫博物館計畫」展開研議，並與行政院取得共識，整個計畫分為軟硬體兩部分。

鄭麗君表示，硬體部分，台中市府將會提供相關建物，未來會融入水湳經貿園區；軟體部分則包括典藏和數位化工作，並建立「國家文化記憶庫」，希望把相關重要資料數位化，目前整體計畫已經列入前瞻建設計畫，明年相關經費預算已經編列。

鄭麗君今天在台灣知名漫畫家洪德麟帶領下，前進交大「漫畫研究室」，參觀蒐集許多封塵已久、絕版的台灣早期漫畫，之後再到虛擬攝影棚進行虛擬實境體驗。

交大校方表示，目前已將劉興欽、葉宏甲、陳定國等早期知名漫畫家數十萬張原稿數位化，並架設「客家漫畫數位博物館」網站，提供讀者線上瀏覽，同時也會透過虛擬實境展示諸葛四郎相關漫畫情節，並結合「四郎真平」角色扮演，設計適合兒童的實境遊戲，用科技與文化展開跨界交流，激發新的溫畫創意能量。