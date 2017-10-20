醫神捐火災報馬仔 救信眾也救命

2017-10-20 13:48

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市濟安宮主祀保生大帝，掌管人間健康，廟方董事會今天斥資數十萬購買1000個火災警報器，由董事長陳黃綠妹率董事捐贈，新北市消防局長黃德清也接過象徵性的大警報器，除感謝廟方，也呼籲各界繼續拋磚引玉，達到新北市內60萬戶裝設的目標。

樹林濟安宮火災警報器捐贈儀式，就在濟安宮廟埕舉辦，樹林濟安宮主祀保安大帝，秉持保生大帝醫人救世精神，致力於慈善公益、弘揚宗教、從善積德及舉辦藝文活動，將信眾愛心回饋社會，而樹林地區消防單位供奉的火德星君，也曾供奉在濟安宮，保護地方平安，濟安宮與消防的淵源頗深。

陳黃綠妹說，為彰顯保生大帝濟世精神，濟安宮捐贈1000只住宅用火災警報器，消防局將協助安裝在樹林等地，及獨居老人、弱勢及高風險家庭，將大愛轉為實際力量，守護每一個家庭。

消防局長黃德清說，新北市96年起推動裝設住宅用火災警報器，截至目前為止裝設近7萬5千戶，但新北市幅員廣大、人口密集，轄內亟需裝設住宅用火災警報器的戶數高達60多萬戶，光靠政府努力仍不夠；另據美國NFPA（National Fire Protection Association） 2015年9月住警器與住宅火警關係報告指出，居家裝有住宅用火災警報器者，比未裝者住宅死亡率降低40％，消防局持續透過教育、民間團體，全力推動裝設住宅用火災警報器，以「有裝有保庇」觀念鼓勵裝置，希望提升民眾對自我生命財產安全意識。