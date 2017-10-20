岡山空軍眷村活化有譜了！文化部補助千萬

文化部核定千萬餘元經費，協助岡山眷村文化景觀活化。（記者黃佳琳攝）

2017-10-20 13:09

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄為陸海空三軍重要基地，眷村面積多達80多公頃，鳳山有陸軍眷村，左營有最大面積的海軍眷村，岡山則有全國最具特色的空軍眷村。目前岡山僅存的空軍眷村醒村及樂群村兩處，在立委邱志偉爭取下，文化部核定1750萬元經費，協助眷村文化景觀活化。

邱志偉表示，岡山醒村是日治時期，具巴洛克風格的歷史建物，在政府遷台後，醒村改為空軍官校的教官宿舍，1年多前醒村成為電視劇《一把青》的拍攝地點，成為知名的觀光景點，也常有民眾前來朝聖，爾後強颱「杜鵑」襲台毀場景，同時缺乏維護管理，現在已成為廢墟一片。

受到法令限制，珍貴的眷村文化資產未能妥善維護管理，邱志偉日前召集文化部、文資局及高市府相關單位會勘後，日前文化部文化資產局核定「高雄市岡山空軍眷村文化景觀活化及再利用計畫」經費為新臺幣1750萬元，後續將採滾動式檢討計畫執行。

邱志偉指出，文化部的經費將用於前期規劃營運、歷史建築調查研究及修復再利用、文化景觀保存維護、保全清潔人力、修繕作業及行政管理等；為進行建築物修復，後續請高市府配合文資局進行訪視、督導、考核評鑑等事項，以利醒村再現風華。