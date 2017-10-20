全國首創10分鐘長照互助圈 北市結合超商照顧長者

2017-10-20 13:12

〔記者沈佩瑤／台北報導〕石頭湯計劃再升級，全國首創10分鐘長照互助圈。台北市社會局推動石頭湯計畫，透過社區居民的自助互助，提供長者社區化、在地化服務。今天上午舉辦記者會，宣布將在中正區新隆社區試辦「見守員」、「照顧超商」及「以里為範圍的長照供需調查」等三項加值免費服務，讓社區民眾參與照顧服務、共同照顧社區長者；預計試辦至今年底，未來不排除酌收費用。

台北市長柯文哲上午至中正區新隆社區，主持全國首創的10分鐘長照互助圈加值服務儀式。他致詞時說，在新隆社區試辦三項加值服務；第一是先調查該里的長照供需狀況，先確定社區有多少失能失智的老人。再來是訓練在地的見守員，幫忙照顧這些失能失智的長者，像是如果孩子在外地（國），就可以透過見守員來做及時的照顧；最後，結合台灣到處有超商的特色，讓超商成為長照服務的資訊供應站。

柯文哲強調，市府的目標是要推動社區化、在地化的老人服務，因為他不贊成老人去住安養院，那叫老人集中營，並不是好辦法。他認為讓老人住在家裡，把各種服務帶進來，帶進來的照顧最好能整合起來，如果這套模式能夠成功，就可以推到台北市乃至全台灣其他的里。

社會局老人福利科長葉俊郎說明，見守員服務是由受過訓練的在地居民，幫忙遠地工作子女關懷探視父母，並在緊急事件發生時立即前往探視，讓子女在外地安心工作；照顧超商則是結合企業宣導長照服務，在民眾進入超商後提供長照介紹，超商不只能購物，更能有照顧訊息傳遞的功能，宣傳見守員服務的模式，更加活化社區動力。

對於「照顧超商」會不會增加店員的工作量，柯文哲會後否受訪時坦言「還是會啦」，不過這個叫做企業的社會責任，所以公司也願意投入。至於是不是會建議超商幫員工加薪，柯則說「這個要他們老闆自己決定」。

協助試辦計畫的中國文化大學教授陳正芬指出，新隆社區住有1萬1千多名長者，其中不乏子女定居國外，只有兩老、甚至獨老的住戶。目前共有兩位見守員已上線服務56個家案，每天依長者需求，到宅探視一次。

葉俊郎坦言，長者也還在適應見守員到宅探視，但仍希望能在今年底前達成100個家案，之後會依照成效評估，是否擴大辦理，且不排除將來可能會酌收微薄費用。

見守員之一許樹雄分享，其實擔任見守員壓力滿大的，因為長者一通電話來就要隨傳隨到，很怕漏接，但因為認同理念，所以願意擔任先鋒。

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