用鏡頭紀錄南台灣生活 義大教授將展5年來的故事

曾士杰耗費5年時間深入南台灣市井，用攝影鏡頭記錄南部人的日常生活面貌。（記者邱芷柔攝）

2017-10-20 13:04

〔記者邱芷柔／屏東報導〕在這個用手機就能拍照的年代，你拍1張照片要花多少時間？

義守大學大眾傳播學系教授曾士杰，耗費5年時間深入南台灣市井，用攝影鏡頭記錄南部人的日常生活面貌，每1張人像作品，都是花了至少3個小時，甚至1天或更者久的時間才拍下的畫面，5年來拍了逾百張作品，其中有超過半數的作品主角都來自屏東，屏東縣政府文化處精選了49幅作品，即日起在文化處1樓畫廊展出。

曾士杰表示，在拍攝人像前，他會與被拍攝的對象聊天，透過眼神交流取得對彼此的信任，當對方打開心房，願意分享屬於自己的故事時，那時後拍下的人像，是最真情流露、最真實的表情。

曾士杰說，自己是高雄美濃人，所以對南部人有很多不同於外界的看法，很多「南人」們的故事，跟一般所認知的、既定印象的有很大落差，所以他把各行各業的「台灣南部人」當成創作原點，拍出「真南人」系列作品。

屏縣文化處博美科長許朝欽科說，展覽中可以看見青年農民夢想未來生活、神像木雕師淡然見證產業興衰起落、部落畫家反思文化傳承等，曾士杰深入每個主角的工作場域，呈現南人們的日常面貌，從中還能發現每一幅人像主角都看著鏡頭，傳達了對環境、社區、文化與土地的認同及關懷。