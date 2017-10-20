澎湖重陽敬老樂齡楷模表揚 大跳健康毛巾操

2017-10-20 12:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖慶祝重陽節活動，在公益彩券盈餘經費補助下，自8月16日至10月20日委託財團法人澎湖縣照顧服務協會，巡迴5鄉1市舉辦重陽敬老「舞動活力、健康永續-樂齡楷模表揚活動」，今日舉行最後1場馬公場，圓滿結束系列活動。

馬公場次在澎湖縣身心障礙福利服務中心禮堂舉行，由縣長陳光復主持，縣議員呂黃春金、陳慧玲、社會處長蘇啟昌、照顧服務協會理事長李豫花等人都前往觀禮；還有馬公市各里長、社區發展協會理事長及樂齡楷模代表、親友等人都到場。

由於澎湖已是老齡化社會，65歲以上人口已達14％，打造銀髮族天堂已成為施政首要目標，澎湖縣政府舉辦的樂齡楷模表揚活動，由南海離島鄉望安展開，隨後是七美，再轉進澎湖本島由西嶼出發，依序是白沙、湖西，最後1場就是馬公，希望透過樂齡楷模表揚，讓後輩學習健康的生活形象，活動中也安排健康毛巾操示範教學，陳光復也與民同樂。

今年馬公市獲得樂齡楷模表揚，包括楊智雄〈光復里〉、洪燈煌〈光華里〉、謝陳錦鳳〈中興里〉、王黃春代〈東衛〉、高阿松〈光明里〉、許進益〈重慶里〉、張錫彬〈陽明里〉、陳順良〈前寮里〉、張紀彩盆〈興仁里〉、蔡順從〈安宅里〉、陳政男〈重光里〉、范劉月珠〈朝陽里〉、葉紀情姜〈復興里〉、謝甘彩繁〈長安里〉。