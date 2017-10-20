台灣健保有多讚？！ 吳鳳街訪老外 反應各種羨慕

台灣的醫療環境，讓這名烏克蘭女孩真心羨慕。（吳鳳街鬼FunStreetTalk授權提供）

2017-10-20 17:06

〔影音新聞／綜合報導〕台灣不僅醫療技術先進、加上就醫方便又便宜，讓台灣醫界盛傳這麼一句話：「綠卡，金卡，不如一張台灣健保卡。」來台發展多年的土耳其籍藝人吳鳳，最近開設網路節目「吳鳳街鬼」，就在路上訪問外國朋友，談談在自己國家與在台灣看醫生的差別，結果台灣的健保體系，果然讓外國人好生羨慕。

台灣的全民健保體系完善，讓在台的外國人士也能受惠，一位美國民眾就說，自己在台灣看牙醫只要付30美金，但在自己國家約要付300美金，吳鳳聽聞秒對著台灣網友說：「聽到了沒？天佑台灣啊！」還有美國人說，「我知道在美國大家生病都不會去醫院，在台灣無論大病小病都會往醫院跑。」

以色列民眾則提到，以色列也是全民健保的國家，看醫生不必付費；中國民眾說，中國有「社保卡」，也是類似的概念；韓國民眾看醫生則不必出示證件，只要告知身分證字號即可。

事實上，2014年時，英國倫敦匯豐集團（HSBC）就進行調查，針對來自100多國、9000多名外籍人士完成調查報告，結果顯示出台灣健保體制的完善，每10人就有高達7人表示滿意，比起世界平均值每10人僅3人滿意高出許多。

另外，有2/3的受訪者認為，在台灣能夠享受到相對較高的醫療服務水準，這項數據同樣高出世界平均值。

其他排名較前的國家包括日本、英國、泰國與沙烏地阿拉伯；至於巴西、紐西蘭、愛爾蘭、美國則被列在「天平的另一端」，被受訪者認為醫藥費昂貴且醫療品質、服務都相當低劣。

謹記勿濫用醫療資源。（吳鳳街鬼FunStreetTalk授權提供）