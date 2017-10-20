宜蘭之光！女茶農林月惠 奪全國製茶大賽亞軍

2017-10-20 12:39

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉女茶農林月惠，今年參與全國部分發酵茶（半發酵）製茶技術競賽，獲得該競賽亞軍，也是今年度唯一獲得獎項的女性。宜蘭縣政府農業處長陳德星、冬山鄉長謝燦輝等人今到林家致贈匾額、禮金祝賀，盛讚林月惠是「宜蘭之光！」

46歲的林月惠曾是名幼教老師，25歲嫁給先生後，放棄教職，當起了「採茶姑娘」，從種茶、炒茶、製茶，練就純熟的技術，屢屢獲得「宜蘭茶」評鑑特等、頭等獎項。

林月惠先生林文彬前年同樣參與製茶技術競賽，獲得當年度季軍殊榮。今年改由林月惠「代夫出征」，她也成功靠著21年製茶手藝，拿下今年度亞軍。

林月惠說，比賽前一個月她天天苦練，就是希望在賽事當天不要「凸槌」，所幸今年茶菁正好是她拿手的烏龍茶種，苦練多時的技術終於派上用場。

至於獲獎，她說，製茶比賽主要是與各縣市好手學習，她仍有需要精進地方，「未來還要再更努力！」

全國部分發酵茶製茶技術競賽，是由農委會茶葉改良場所主辦，全國各縣市政府推派選手參加，選手需在24小時內不眠不休製茶，考驗選手抗壓性及技術。

宜蘭縣今年推派2人出賽，林月惠不負眾望得到亞軍，謝燦輝稱讚他是冬山之光，讓地方引以為榮。陳德星則說，宜蘭種茶面積超過170公頃，縣府會持續協助茶農推廣，打響「宜蘭茶」美名。