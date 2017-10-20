提升應變能力 頭份中石化工廠防毒災、空污演練

2017-10-20 12:32

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣內設有多座工業區，縣政府為提升相關單位遇到緊急災害時的應變能力，今早在位於頭份工業區內的中石化頭份廠區內，舉辦「毒性化學物質災害事故暨空氣污染事件緊急應變聯防演練」，模擬廠區有毒化學物質擴散，附近鄰里居民疏散、及相關單位進駐搶救、降低危害等作業，過程井然有序，十分逼真。

此次演練包含行政院環保署、苗栗縣府各局處及中石化等共19個單位投入操演。苗栗縣政府環保局長劉伯舒表示，環保局已針對毒性物質災害發生時，制定相關的疏散及處理程序，希望透過這次演練，一旦發生意外緊急事故，能讓相關人員立即按照SOP流程妥善應對，將傷害降到最低。

這次演練模擬中石化廠區輸送管線，因鏽蝕而導致有毒物質「苯」外洩，頭份市公所隨即進行疏散，鄰近的蘆竹里里長也將身體不適的居民送醫。中石化也先進行毒物控制避免擴散，隨後通報環保局，並由環保局成立緊急應變小組調度相關單位，進行污染源判定及災害搶修，獲得控制後再安排後續除污及檢討作業。

演練過程約半小時，環保署毒化局長謝燕儒也對此次演練表示滿意，並提醒災後廢棄物處理也是重要環節，希望相關單位平時就能上緊發條，務必在意外發生之時，將災害減損到最低。