北市週末瘋農村 嘉年華、再生市集明齊發

2017-10-20 12:19

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市明天下午將於中正紀念堂周邊舉行「2017瘋情農村夢想嘉年華」，由國內外20位藝術家共同創作東方宗教風格的主花車「如來佛手花車─Zulai」，還有原民部落、客家村、農村、漁村，甚至美國、越南、印度、東京、沖繩、中國、峇里島共40多組隊伍共襄盛舉。

瘋情農村夢想嘉年華預計21日下午3時在中正紀念堂自由廣場牌樓下方集結後出發，一路行經中山南路、仁愛路、林森南路，預計晚上6時抵達凱達格蘭大道，隨即展開晚會表演， 包含百人森巴大合奏、沖繩傳統舞蹈森巴鼓大匯集、原住民千人嘹亮的樂曲大合唱等。

不同於去年的法國浪漫玩轉風，今年主花車為東方宗教風格，運用具濃厚東方色彩的代表素材「竹子」編築出主題花車，並且遠至美國內華達世界知名藝術殿堂火人祭參展。

因應嘉年華舉行，21日下午2時至9時， 凱達格蘭大道及周邊遊行道路將進行交通管制， 建議行經該區的民眾盡量搭乘大眾運輸工具。

另外，由行政院農委會、各縣市政府合辦的「全國農村再生市集in台北」，也將從明天10月21日起至12月10日止， 每週六日上午10時至晚間6時在花博公園舉辦，匯集以養殖石斑魚聞名且有「石斑魚故鄉」美譽的高雄市永安區新港社區、以鳳梨荔枝產品聞名的大樹區龍目社區、以「鐵牛力阿卡」觀光導覽車聞名的宜蘭縣內城社區等全國豐富多樣的農村社區。

而明天的開幕現場，則規劃有農村傳統米食「草仔粿動手做」，以及精巧小藝品「愛的穀粒DIY」等活動，現場報名即可參加。