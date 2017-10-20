虎尾企業家捐碎木機 助雲林垃圾減量

虎尾清潔隊人員示範碎木機處理過程。（記者黃淑莉攝）

2017-10-20 11:46

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林垃圾減量有新利器，虎尾鎮民王献信捐贈一台價值140萬元的碎木機，可處理直徑30公分以下的枯枝葉，解決堆積如山的枯木，碎木屑還可用來舖設步道或做花肥。

雲林縣副縣長丁彥哲、環保局代理局長張喬維等人，今天到虎尾田徑場旁空地觀摩寬口型碎木機碎木情況，丁彥哲指出，該台碎木機是虎尾企業家王献信捐贈給虎尾鎮公所，不僅可處理30公分以下枯枝及樹葉，而且可移動式機動性高，由於各鄉鎮都有枯木處理問題，縣府已協調虎尾鎮公所，未來其他鄉鎮有需要可外借。

丁彥哲表示，每年颱風過後留下許多樹枝造成垃圾處理問題，有這台碎木機加入對枯枝處理有很大幫助，處理後的碎木可以做肥料、燃料使用，可算是循環經濟很好的示範。

丁彥哲說，每次颱風過後縣內約有5、6000公噸的廢樹枝葉，目前只仰賴土庫鎮一台碎木機，但該台碎木機只能處理6公分以上，而且不能移動，所以颱風過後縣內許多大型的樹枝都會送到土庫，但因處理量有限，很多都是先堆積，可能孳生病媒蚊。

張喬維表示，虎尾鎮這部碎木機是可移動，機動性方便，而且30公分以下的枝幹、樹葉都可以處理，碎屑還可用來覆蓋行道樹旁防止雜草叢生，對處理枯樹枝葉是很好的工具。