蔡英文訪百歲人瑞 盼「平鎮第一助產士」拍成紀錄片

總統蔡英文（前左一）與桃園市長鄭文燦（前右二）提前祝賀人瑞謝林霞妹（中）重陽節快樂。（記者周敏鴻攝）

2017-10-20 11:47

〔記者周敏鴻／桃園報導〕重陽節前夕，總統蔡英文上午前往桃園市平鎮區，拜訪101歲人瑞謝林霞妹，人瑞還展示從16歲開始擔任助產士工作的各項工具，讓蔡英文非常感興趣。蔡英文並稱讚謝林霞妹保養得宜、皮膚細緻，並告知桃園市長鄭文燦要與文化部協調，以謝林霞妹的故事為主題拍成紀錄片。

謝林霞妹原來住在楊梅，8歲時跟隨家人搬到平鎮南勢地區。她說，小時候喜歡讀書，還跟著長輩學習並自行看書研讀接生技巧，16歲開始幫人接生，後來她從新竹女高畢業、17歲到台北東門「日本赤十字社台灣支部醫院」擔任護士工作，19歲更通過看護婦、助產士檢定考試。

謝林霞妹住家在2樓，身體硬朗的她，每天還能自行上下樓散步，家人笑說，謝林霞妹負責接生的嬰兒無數，甚至自己的孫子都是她接生的，至於平鎮南勢地區附近「40歲以上的，幾乎都是由謝林霞妹負責接生！」但她60歲以後，考慮自己的年齡因素，停止執業，在地方有「平鎮第一助產士」的美稱。

蔡英文上午由鄭文燦陪同，帶著蛋糕、戒指等賀禮，前往謝林霞妹住家，預祝她重陽節快樂，謝林霞妹也不時比「讚」展現好心情，與蔡英文閒聊每天早上只喝咖啡的家常事。

謝林霞妹平日會使用平板電腦等科技新產品，讓蔡英文與鄭文燦都很佩服，鄭文燦敘述謝林霞妹的助產士生涯，還盛讚「謝林霞妹是助產士的活字典」。

蔡英文說，很多人來到這個世界，都是先看到「阿婆」，希望協調文化部幫阿婆拍紀錄片，讓更多人知道「阿婆是一個傳奇」的故事，紀錄珍貴歷史，也能把由謝林霞妹接生的人都找回來，將會是很有意義的畫面。