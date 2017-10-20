「星宇條款」預告修正 預計年底至明年初實施

2017-10-20 11:15

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕長榮航空前董事長張國煒離開長榮集團後，宣布將籌組「星宇航空」，他指出現有規定不合理，而立法委員也要求檢討相關規定。民航局日前向交通部提出「民用航空運輸業管理規則」修正草案，交通部今日正式預告修正，該案預計最快年底至明年初就可上路實施，屆時張國煒可依據新規定，申請成立星宇航空。

民用航空運輸業管理規則於民國38年訂定發布，並歷經25次修正施行至今；鑑於國際航空市場變化迅速，民航運輸業經營更具挑戰性，為符合國際情勢及健全民用航空運輸業體質，重新檢討其設立條件門檻確有必要。

民航局空運組長韓振華表示，經參酌國外作法及台灣行政管理經驗，調整民用航空運輸業設立資格條件，包含取消公司須設立5年以上規定，將最近3年未曾發生財務或股權糾紛，導致影響公司正常營運，且將每年營業收入達新台幣60億元以上，才能申請經營國內航線等，更改為具15億元以上財力證明即可。

要經營國際航線，現行規定須經營國際運輸或國際貿易業務5年以上，公司財務及組織健全，最近3年未曾發生財務或股權糾紛，導致影響公司正常營運，且將每年營業收入達新台幣60億元以上的規定，修正為公司具60億元以上財力證明。申請經營離島國內偏遠航線規定，由現行公司財務及組織健全，實收資本額達1億元以上，更改為7億5千萬元以上財力證明。

韓振華表示，考量航空公司主要具備企劃、航務、機務、財務、營業及資訊等核心部門，這次修正也規定新籌組公司主要成員，須包含曾擔任3年以上民用航空運輸業董事長、總經理、副總經理或協理以上，或同等職務者至少3人；符合航空器飛航作業管理規則的航務主管、機隊主管、機務主管、品管主管及飛安主管名冊及證明文件。

考量經營定期航線，需維持長期穩定運輸供給，應有最小機隊規模，才可提供基本運能，並有利於營運上航機調派。這次修正案中也新增條文，規定民航空輸業以飛機經營國際或國內航線定期航線，至少要有3架飛機；訂定3架是因經營定期航線應有2架以上可供派遣，第3架可隨時備援或進行定期維修。