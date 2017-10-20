重陽登高 北市免報名健行送大獎

重陽登高望遠，在劍潭山親山步道遠眺基隆河、淡水河和觀音山。（圖由大地工程處提供）

2017-10-20 11:06

〔記者黃建豪／台北報導〕重陽節將至，台北市政府將於10月28日重陽節當天舉辦「樂活山林 長青健行」登山活動，不限條件、邀請民眾免費報名劍潭山親山步道登山，全程約5公里，若爬完全程可獲得浴巾、環保餐盒、環保水杯及活動小點心等禮品，還可憑摸彩券抽獎，會由台北市長柯文哲現場抽出電動機車、電視、平板電腦及腳踏車等200多項獎品。

大地工程處表示，「樂活山林 長青健行」登山活動完全免費、不用事先報名，有興趣的民眾，於10月28日上午在捷運劍南路站2號出口集合即可，上午8時準時出發，步行經過劍潭山親山步道至終點劍潭青年活動中心，全程大約5公里、2.5小時可走完。

對於親子相伴及銀髮族的民眾，則可選擇平面路線，該條路線改由捷運劍南路站3號出口出發，步行經過明水路、北安路到達終點，全程大約4公里、2小時可走完，讓參加者評估自身體能選擇路線。

大地處也說，在各路線步行的中點站，會有活動人員發放票券，並完成該路線者，可在終點處憑卷兌領大浴巾、環保餐盒、環保水杯及活動小點心各一份（登山及平面路線各3500份、共計7000份，發完為止，票券遺失不補發），憑摸彩券還能抽電動機車、電視、平板電腦及腳踏車等200多項獎品。

此外，當天活動現場，柯文哲也將到場，為幸運民眾抽出大獎，同時也邀請王裕仁、鳥來嬤和茶米等藝人到場表演，並有社大等團體的舞蹈及帶動唱多樣化節目與民同樂。