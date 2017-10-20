北市大彎北段商業宅12月起開罰 金額恐破億

台北市中山區大彎北段屬於商業、娛樂區，卻有約1675戶住宅，被台北市都市發展局視為違規，預計12月啟動裁罰作業。（資料照，記者鍾泓良攝）

2017-10-20 11:05

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市中山區大彎北段屬於商業、娛樂區，卻有約1675戶住宅，被台北市都市發展局視為違規，預計12月啟動裁罰作業。都發局今表示，裁處作業原則從10月5日公告後，今天起生效，將分3階段裁處，罰緩金額視情節嚴重性，從6萬元至30萬元罰鍰不等，裁罰金額恐破億元，若民眾無視裁罰，恐將遭強制執行停水、停電。

都發局表示，依都市計畫規定，大彎北段商業區及娛樂區不得作住宅使用，但近年來違規住宅使用情形嚴重，為此，已於今年3月起陸續寄出1678件行政指導函，並研訂「台北市中山區大彎北段商業區、娛樂區作住宅使用違反都市計畫法第79條第一項裁處作業原則」。

都發局指出，裁罰基準部分，將依據建物謄本所載主要建物登記面積，分5級距並3三階段裁處。第一階段，依各級距分別處6萬元至20萬元罰鍰，限期9個月內停止違規使用；第二階段、受處分人未履行第一階段應盡義務，處6萬元至30萬元罰鍰，再限期9個月內停止違規使用，未停止使用者得按次處罰；第三階段、受處分人未履行第二階段應盡義務，倘違規情節重大者，得處30萬元罰鍰及停止供水、供電。相關裁處作業規定可於台北市法規查詢系統

查詢下載。

都發局稱，他們將於10月底陸續進行蒐證、稅籍盤點及完備相關行政程序，並於12月啟動裁處作業，大彎北段地區已收到都發局行政指導函的建物所有權人，須依都市計畫規定用途使用，儘速至台北市稅捐稽徵處辦理房屋稅率變更為非住家稅率，以免受罰。