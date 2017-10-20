日嬌生「安視優」混入異物 食藥署確認兩款進口國內

安視優歐舒適2週拋棄式隱形眼鏡。（食藥署提供）

2017-10-20 10:16

〔記者吳亮儀／台北報導〕嬌生集團日本分公司昨天宣布隱形眼鏡品牌「安視優」（Acuvue）中，有4款產品出現「混入異物」的問題，立刻回收市面上約3萬盒問題商品。我國食品藥物管理署今天宣布，經清查後，有兩款產品受影響。

第一項產品為安視優歐舒適2週拋棄式隱形眼鏡（衛署醫器輸字第019566號），受影響批號為L002NCS，國內進口計50盒（6片/盒）。

第二項為安視優超涵水每日拋棄式隱形眼鏡（衛署醫器輸字第014442號），受影響批號為2836840101、2836840102，國內進口計515盒（30片/盒）。

食藥署經與台灣嬌生公司查證，因廠商發現製造過程中用於定期清潔的刷毛，可能因清潔過程中脫落混入部分隱形眼鏡產品中，另部分隱形眼鏡保存液因濃度問題，可能導致使用者眼睛不適。

食藥署表示，將持續督責台灣嬌生公司，確認完全回收仍於市面上販售受影響批號產品，若消費者持有前述批號受影響產品，請立刻停止使用，並請向嬌生公司經銷商辦理產品退換貨，嬌生公司電話0800-068346。