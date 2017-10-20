2017台灣國際學生創意設計大賽 得獎名單揭曉

2017年台灣國際學生創意設計大賽得獎名單今早揭曉，年度大獎被來自韓國的學生抱走，得獎作品-「Water Mask Dispenser吸水式防煙口罩」。（圖由教育部提供）

2017-10-20 09:56

〔記者林曉雲／台北報導〕全球規模最大的國際學生設計競賽-「2017台灣國際學生創意設計大賽」得獎名單今早揭曉。年度大獎被來自韓國Kookmin University學生抱走，得獎作品-「Water Mask Dispenser吸水式防煙口罩」，因設計操作簡易卻富有功能性，勇奪台幣40萬元獎金。

由教育部青年發展署主辦「台灣國際學生創意設計大賽」邁入第10年，今年共有來自全球71個國家地區、910所設計院校，總計18932件作品報名參賽，評審團來自17個不同國家地區所組成，初選有22位評審、決選有27位評審，從465件入圍作品中，選出70件得獎作品。得獎名單公布於青年署網站及2017台灣國際學生創意設計大賽活動官網，預計11月27日頒獎。

今年以「Opportunity」為主題，共有年度大獎1名、「產品設計」、「視覺設計」、「數位動畫」三類組金獎各1名、銀獎各1名、銅獎各3名、佳作計24名。另由《財團法人溫世仁文教基金會》共同贊助的國際設計組織特別獎，以及《財團法人看見台灣基金會》贊助「廠商指定獎」。

韓國Hyunsu Park、Hyungjun Koo、Jaeyon Kim、Seonggon Jin、Minseop Woo、Hanna Lee、Chanmi Kim、Wansik Jang等同學的「Water Mask Dispenser吸水式防煙口罩」產品設計類作品獲年度大獎，此件作品為火災用的緊急裝置設計，在發生火災時，即使是在沒有水源的環境下使用，也能夠過濾掉火災的煙霧。評審團肯定其在整體的設計上取代複雜的結構，簡易的操作方式，能在危急的時刻拯救性命，於發生災難時，給生命一個生存的機會，契合主題Opportunity。

產品設計類金獎得主則是來自新加坡National University of Singapore的學生Chiam Yong Sheng Kevin，視覺設計類金獎得主是亞洲大學學生黃聖軒、吳承諭，作品「字蹟」，結合漢字的筆畫，將鹿港知名景點的圖像，勾勒出巧妙的組合；數位動畫類金獎得主是國立台灣藝術大學的學生盤思妤、陳昭名、陳聖勛，作品「霓虹Neon」；實踐大學李貞儀的「製餅食茶」作品，獲得廠商指定類金獎的殊榮。