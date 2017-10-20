高雄輕軌開到這就卡卡的... 捷警調查：全因變形金剛

部分民眾為與高雄駁二旁的變形金剛拍照，闖入輕軌禁區（高雄捷警提供）

2017-10-20 09:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌今年9月底全線通車後，高雄市捷運警察隊發現，在C12駁二大義、C13駁二蓬萊兩站間，常有民眾闖進軌道區，經過調查、原來遊客想跟軌道旁的「變形金剛」拍照，因為金剛太大、才跑進軌道區﹔捷警強調一切依法，就算變形金剛來拜託也一樣。

捷警隊強調，高雄輕軌軌道區、植草區及綠廊，屬於輕軌獨立專用路權，任何非大眾捷運系統車輛、人員均不得進入，違者將依大眾捷運法開罰，最高可處新台幣7500元罰鍰﹔捷警隊現階段以勸導為主，希望民眾為自身安全與交通秩序、務必守法。

高雄輕軌第一階段C1到C14站，已自9月26日起正式通車，營運班距每15分鐘一班，營運時間為上午7時至晚間22時，因為與高雄捷運串聯，近月來吸引大批人潮體驗。

派員跟車維持秩序的高雄捷警隊注意到，輕軌通過C12駁二大義、C13駁二蓬萊站時，車速有點卡卡的，經多日觀察，發現是因民眾闖入軌道區，使得駕駛放慢或頻踩煞車。

高雄捷警也歸納出違規常見態樣，包括：

1.直接穿越軌道至月台，或由月台逕自跨越軌道至對向月台。

2.任意侵入輕軌軌道區、綠廊、植草區域攝影拍照。

3.於月台候車跨越黃色警戒線。

4.於輕軌列車內喝水（飲料）、飲食、嚼食口香糖或檳榔。

5.汽、機車停放（侵入）輕軌綠廊、軌道區或路口黃色淨空區。

6.未依規定將攜帶之寵物置放於寵物箱（欄）中。

7.在夜間為了要拍攝列車或與列車合影，將相機（手機）閃光燈打開對準車頭（駕駛）拍照，影響列車行駛安全。

8.將喝過的飲料瓶、食物包裝盒等垃圾遺留在車站月台，缺乏公德心。